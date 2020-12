El 16 de diciembre de 2016 Santiago Vázquez, hermano de Nico, falleció inesperadamente con tan solo 27 años por una enfermedad congénita. El trágico hecho ocurrió durante unas vacaciones del joven influencer en Punta Cana junto a amigos como Belu y Emily Lucius.

La muerte de Santiago ocurrió tan sólo días después del casamiento de su hermano y Gimena Accardi, última vez que lo vieron con vida.

Como todos los 16 de diciembre, Nico homenajeó a su hermano menor con un emotivo video repleto de imágenes de Santi junto a él y su familia. "Siempre juntos", escribió.

"Qué hermoso ese abrazo. Te quiero Nico", escribió en el posteo Belu Lucius, quien semanas atrás vivió un incómodo momento en "PH" cuando le preguntaron cómo había sido el momento de la muerte de Santiago.

La participante de "MasterChef Celebrity" estaba de vacaciones junto a su esposo Javier Ortega Desio y su hermana Emily Lucius, en el mismo complejo donde estaban Vázquez y sus amigos.

Belu y Santi se habían conocido cuando trabajaron juntos en la obra "El Canasto", producida por Nico Vázquez, y se convirtieron en mejores amigos.

"Yo el teléfono lo llevo a todos lados, recibo una llamada y era el Mono, yo pensé que era Santi, porque me llamaba del teléfono de Santi. Ahí, agarramos todos los bolsos, fuimos al cuarto y no... Cada vez que recuerdo esta imagen trato de borrármela, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo. Era de esas personas que no tenían maldad, no hablaba mal de nadie. No existen muchas personas así. Se fue. No pudimos hacer nada", relató entre lágrimas en "PH".