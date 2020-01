Para Nicolás Reydel, Thelma Fardín es la culpable de que lo hayan desvinculado de "Fuera de Línea", la obra que protagonizaban en Mar del Plata. El artista sostiene que la actriz pidió que lo echaran del espectáculo porque obtenía más aplausos que ella en el escenario: "La escucho y vomito. Me parece ridículo".

Además, indicó que Fardín le habló para que la ayude a comprar seguidores en su cuenta de Instagram. "Tengo todas las conversaciones de WhatsApp. También me lo había pedido en junio de 2018, pero igual no me voy a hacer el moralista, cada uno hace lo que quiere con su Instagram, con sus redes", manifestó hace algunos días con "Los Ángeles de la Mañana".

Cansado de lo sucedido, el actor decidió abrir un nuevo capítulo en su guerra con la ex "Patito Feo" y mostró las conversaciones que la comprometen: "Hoy me enviaron una misiva intentando silenciarme. En un bajón. Yo no miento. Acá va la verdad".

En primer lugar mostró un chat con el director de su obra. En este se puede ver cuando le pregunta cuál era su vinculo con la actriz que denunció a Juan Darthés por violación en el 2018. Reydel le contesta que ella le había escrito a él el día anterior. Acto seguido, comparte su conversación con Fardín.

"¿Tenés un lugar confiable dónde comprar seguidores, cuáles están buenos ahora?", le pregunta Thelma. Luego detalla en sus historias de Instagram que a los diez días el director de la obra le dice en un bar que Fardín pidió no trabajar con él.

"Ya me dijeron que me rajaron por 'divismo', (el) mensaje del director luego de que yo consiga auspiciante para la obra", escribe Reydel para certificar su buen trato con su superior. "Sos crack. Después vamos a hablar. Gracias amigo, te pasaste, gracoas por acompañar el esfuerzo. Estamos juntos", se ve escrito en la imagen.