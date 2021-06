Después de que Paulo Londra hiciera pública su batalla legal con el sello discográfico Big Ligas, integrado por el colombiano "Ovy On The Drums" y manejado por Kristoman, conflicto por el cual no puede sacar música nueva, miles de fans salieron a apoyar al cantante cordobés y comenzaron la tendencia #FreePaulo en las redes.

En ese contexto, María Becerra, artista que está teniendo mucho éxito en el mundo de la música y que hace tan solo un año había compartido una serie de tuits apoyando a Londra en el conflicto, se asoció a Big Ligas para la producción de una de sus canciones nuevas. Ante las críticas de los usuarios por su "doble discurso", la joven publicó un sincero descargo sobre su accionar.

"Por todo esto que está pasando me siento con la responsabilidad de aclarar la situación. Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música. Es lo que todos queremos y estamos esperando hace 2 años, eso es obvio y siento que no es necesario salir a aclararlo. Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama", escribió Becerra en sus redes.

Y siguió: "Mi intención no es estar metida en quilombos contractuales, discográficos o de managers. Simplemente soy una artista y como todos estoy constantemente buscando la forma de crecer artísticamente, tener más experiencia y conocimientos. Entiendo que la situación se haya malinterpretado pero simplemente fui a hacer mi trabajo. Fui al estudio a grabar con un artista y un productor una de las 20 canciones que hice en mi viaje. Al igual que con otros 15 productores. No me estoy asociando ni firmando con ninguna empresa ni con nadie. Fui a hacer música, nada más".

A pesar de las críticas, el sello discográfico salió con los tapones de punta y publicó un polémico tuit sobre el conflicto: "En Argentina nadie volverá a trabajar con ustedes... tres doritos después, grabamos con Tini, María Becerra, Khea, Mya Zaramay, Ms Nina, Juan Ingaramo y Nicki Nicole. Como van las cosas, ¡temita hasta con Carlos Gardel si estuviera vivo! A veces la gente se cree todo lo que dice Internet, ¡despierten!".

El controversial tuit de Big Ligas por el conflicto con Paulo Londra.

Ante la mención de Big Ligas, Nicki Nicole reaccionó al mensaje de la empresa y aseguró que no quiere ser incluida en la disputa: "Big Ligas, por favor no me involucren en ese tipo de posteos, ¡yo lo que más deseo y quiero es que Paulo Londra vuelva a sacar música!".

No obstante, Duki no fue tan pacífico a la hora de enfrentarse a los dos productores y dedicó una serie de tuits enojados al conflicto que mantienen con su amigo. Además defendió la decisión de Becerra de trabajar con el sello discográfico.

"Cómo vas a nombrar a Gardel pedazo de bigote de leche", comenzó el trapero sobre la mención del famoso compositor de tango. "Nos necesitan más ellos a nosotros para que les demos luz, que nosotros a ellos. Ese discurso falso mega egocéntrico metételo donde quieras papu", manifestó Duki en Twitter.

"Hacíamos temas en el cuarto de un amigo con un micrófono de mier.. la típica placa scarlett y los monos qué se podian. Sabemos hacer musica sin importar las condiciones y los medios, para qué vamos a ir a buscarlos", expresó el trapero sobre la capacidad de los artistas de componer sin productores.

"Y en cuanto a María, nadie puede juzgarla por sus decisiones laborales, es su cuerpo, su vida y su decisión. Ella no está en el colegio secundario haciendo amistades, está TRABAJANDO. Eso implica que uno a veces no elige todas las personas con las que trata", analizó "El Duko" sobre la asociación de Becerra con Big Ligas.

"Si después somos nostros los primeros en ponernos orgullosos por sus logros y a donde está llegando, pero siempre todos están al pie del cañón para criticar y atacar. Disfrutemos y dejemos vivir", cerró Duki en Twitter.

