Nazarena Vélez se hizo viral en las redes por compartir una serie de historias en las que mostró cómo le quedaban algunos trajes de baño y reflexionó sobre los defectos, el amor propio y la salud.

Ahora, la actriz volvió a aparecer en Instagram para publicar un video parecido y explayar su mensaje: “Así de imperfecta. Nunca creí poder lograr reírme de algo que me acomplejo y dolió tanto, mi cuerpo. Odié tanto cada estría cada pozo de celulitis... pero aquí estamos”.

Nazarena Vélez se refirió a su autoestima

“Más grande, más vivida y sufrida dándome cuenta que algo en el transcurso de esta vida se aprendió. Pasen y vean mis defectos que les aseguro que nada de todo lo feo que puedan decir puede ser peor que todo lo que me dije e hice yo misma. Estoy aprendiendo a aceptarme. ¿Y vos, Mamurri? ¿Cómo te llevás con tu cuerpo?”, manifestó en Instagram.

.

“Cómo podemos mentir, eh. Si yo hacía toda esta historia así, de frente, ibas a decir 'che, ¿no está tan mal la veterana? Tiene tres pibes, 46 años. Zafa'. Pero mirá (se pone de costado) Hay que empezar aceptarse”, indicó.

Nazarena Vélez de jóven

“Yo soy re traumada, me re cuido en un montón de cosas. Recién ahora puedo aceptarme y verme en el espejo y decir 'me chup... un hue... que me vean los rollos'. Es así. Estuve tan traumada toda mi vida, la pasé tan mal, me intoxiqué tanto... Fundamentalmente siempre me veía las estrías, porque soy mamá desde muy pendeja (19 años)", contó entre risas.

"Estando flaquísima me veía la celulitis, que siempre tuve. Pero trabajar con el cuerpo, exponerse tanto y ser tan acomplejada fue tan jodido para mí, y no tienen idea cuánto. Me acuerdo y se me cierra la garganta. La pasé siempre tan mal que al hoy poder aceptarme digo bueno, la vejez no viene sola. Un poco de inteligencia viene, ¿no?”, terminó.

¡Mirá el descargo de Nazarena Vélez!