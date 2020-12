Barby Vélez cierra con broche de oro su 2020 ya que este viernes anunció a través de su cuenta de Instagram que se casa con Lucas Rodríguez, su pareja desde hace más de tres años.

La actriz publicó una romántica fotografía junto al joven desde Punta Cana, lugar donde se encuetra de vacaciones, y en la misma se destaca el anillo de compromiso. "¡Sí! ¡Hoy y siempre!", escribió feliz en la descripción de la publicación de la imagen que se tomaron luego de recibir la propuesta de su pareja.

Barby Vélez anunció su boda con Lucas Rodríguez en Instagram.

A pesar de estar distancias, Nazarena Vélez se expresó desde Mar del Plata, donde se encuentra descansando junto a su pareja Santiago Caamaño, sobre la propuesta que aceptó su hija. "Estoy como loca, imaginense que naturalmente mis hijos me dan una alegría ya con su solo existir. Entonces cuando uno ve que los chicos están bien y que empiezan a sentirse realizados, y armar una vida con una persona que aman tanto como es el caso de Lucas. Lucas ama profundamente a Barby y Barby ama profundamente a Lucas, y es una relación tan hermosa, tan sana y tan linda", expresó.

Y continuó: "Quiero que sepan que estoy como loca. Yo ya lo sabía, me había chusmeado algo Luqui y la propuesta llegó allá (en Punta Cana). A ella no le gusta contar mucho de su intimidad, entonces trato de ser bastante cuidadosa con lo que yo cuento para respetar sus silencios y sus tiempos, pero estoy muy contenta. Y ella fundamentalmente está muy contenta".

.

"Me están volviendo loca preguntadome '¿cómo fue?', me encantaría saber... Pasa que Ale (Ale Pucheta, el padre de Barby) no lo quiso grabar mucho porque quiso respetar la intimidad [...] Yo quería ver todo, quería ver su carita, quería ver todo lo que pasaba... tengo un pedacito muy chiquito que ahora les voy a compartir. Así que habemus casamiento, tengo una felicidad al saber que mi hija está contenta y enamorada", concluyó emocionada por este importante acontecimiento familiar.

En paralelo, Nazarena también hizo un posteo con imágenes "retro" para manifestar su nostalgia al ver el gran paso que acaba de dar su hija. "Barbarita, ¿en qué momento creciste tanto? Ufff... pasaba por aquí para recordarte que tu felicidad me hace feliz. Te amo infinito", escribió junto a la serie de postales y agregó el hashtag "Se casa la nena".