En un video que subió a su cuenta de Instagram, Nazarena Vélez, una vez más, contó qué y cómo la enamoró Santiago Caamaño, su novio, a quien ella le dice desde el primer día "Bocha".

"Al comienzo de la relación lo subestimé y le dije 'no te enamores de mí, no quiero saber nada, tampoco deseo que se enteren de lo nuestro, no quiero volver a tener hijos, no quiero convivir', pero el pisciano se quedó, la remó y acá estamos. Llevamos un año y medio de relación y convivimos sin forzarnos a nada", reconoció.

El relato continuó con más detalles y más energía: "Debo confesar que me ganó, porque es una persona que desde el minuto uno le creí todo, es transparente, superinteligente, rápido, me da paz y confianza. Lo observé durante mucho tiempo cómo era con mis hijos, con el dinero, con la prensa, si era cholulo, y juro por Jazmín, mi hermanita que está en el cielo, que no iba a encontrar un compañero de vida".

"Pero sucedió cuando me curé. A los 39 años quedé viuda, me lloré todo, pero me reconstruí por dentro y volví a creer en el amor", finalizó.