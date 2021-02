Luego de volverse viral en las redes sociales por sus alentadores videos con mensajes sobre la imagen corporal y el amor propio, Nazarena Vélez volvió a ser tendencia en las últimas horas por un inesperado motivo: sus dolores de cabeza.

“Me duele la cabeza de una manera”, comenzó a decir entre risas en sus historias de Instagram. “Hace días, porque empecé con mi periodo de migrañas y estoy en esos momentos, en esos días de mier..., donde me empieza a doler la cabeza por nada. Empiezo el día así y termino el día de la misma manera”, explicó.

La productora se refirió a sus intensos dolores de cabeza que la acompañan desde hace tiempo.

La productora relató que está evitando medicarse o someterse a tratamientos por indicación de sus médicos: “Como estoy tratando de no pichicatearme, de no meterme 'papota', porque de hecho me prohibieron, bueno no me prohibieron, pero me dieron a entender que me estaba haciendo un poco adicta del ibumigra”, admitió sincera.

“Ya el migral está prohibidísimo para mí. No sé si está prohibido después, no sé”, comentó la mamá de Barbie Vélez mientras se quejaba de las migrañas que le impiden cumplir con sus tareas cotidianas sin dolor constante.

¡Mirá el descargo de Nazarena Vélez sobre sus migrañas!