Con un presente mucho más relajado y alejado de los escándalos mediáticos, Nazarena Vélez supo estar en boca de todos por sus rivalidades, romances y también por ser la protagonista de varias sesiones de fotos de alto voltaje. Ésto último quiso recordar la exvedette en Instagram.

Nazarena compartió una postal "retro" donde se la ve en su versión rubia y en poca ropa. Frente a un espejo, posa para la cámara tapándose las lolas y mostrando la cola. "Siempre gata, nunca ingata", escribió irónica junto a la ardiente imagen.

¡Un fuego!

"En esa época triturabas hombre. Ahora los masticas. Bonita para siempre", "Tan bella. ¡Eras tan atrevida! Me encantaba, y hoy tan tranquila. Besos nena, no cambies", entre otros comentarios inundaron el posteo que en poco tiempo ya cuenta con más de 14 mil "Me Gusta".