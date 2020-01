El fallecimiento de Juan Acosta conmovió en el mundo del espectáculo. El bailarín era conocido por participar en el " Bailando" y por ser el partener de Jésica Cirio y Nazarena Vélez en el mismo.

Tras la noticia, la mediática compartió un conmovedor mensaje en sus redes para expresar el dolor que le generó la muerte de su ex compañero, con quien participó en el 2015. "Extremadamente talentoso y perfeccionista. Así era Juan", comenzó a escribir la productora. de 45 años.

"Me desperté con la triste noticia de su partida y sólo puedo decir que me quedo con el recuerdo de un pibe con ganas. Muy profesional, odiaba mis llegadas tardes o que no me importará nada de nada ser la mejor del ' Bailando' y se ponía cabrón porque buscaba la perfección en todo siempre", recordó Vélez sobre su participación en "ShowMatch".

"Te despido recordando nuestros mejores y peores momentos con una sonrisa y como seguramente a vos te gustaría: bailando", manifestó Nazarena. Y cerró: "Descansá tranquilo. Juanca porque siempre brillás, siempre. Buen viaje".

¡Mirá el baile de disco de Nazarena Vélez y Juan Acosta!

En su participación con con Juan Acosta en el " Bailando", Nazarena no tuvo la mejor realción. En varias oportunidades tuvieron roces que generaron el pedido de renuncia del bailarín. "Me gustaría disfrutar más del certamen y a veces es un poco difícil cuando entrás, porque no sé qué va a decir ella. De repente estamos hablando y Marcelo (Tinelli) le pregunta algo y ella se desmorona. Después levantar eso como compañero, es complicado", declaró en su momento el artista en "La Previa del Show".

"Si fuera por mí, abandonaría el certamen, pero sé que tengo un compromiso y soy muy responsable con mi trabajo y con Ideas del Sur. Tampoco dejaría colgado un sueño. La relación que tengo con Nazarena tiene que ver con una cuestión básicamente energética, es pesado. La verdad se tornó un trabajo y nunca fue un trabajo venir acá. No lo estoy disfrutando", sostuvo.

Con el paso del tiempo, el joven renunció. De todos modos, Nazarena tuvo que aclarar que ella no fue la responsable de su decisión: "No sé bien qué pasó con Juan Carlos. Yo no lo eché, jamás me metería con el trabajo de nadie. Pero ya está. Para mí es todo de acá para adelante".