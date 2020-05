Nazarena Vélez aprovechó la cuarentena obligatoria para acercarse e interactuar con las personas que la siguen en las redes sociales y, a través de su cuenta de Instagram, se atrevió a contar algunas de las historias que la marcaron en el transcurso de su vida.

La ex vedette narró la trágica historia de cuando se enteró que una ex pareja le había sido infiel. "Tenía 23 años. Fue mi segunda relación. Yo me había separado de Alejandro (Pucheta), el padre de Barbie. A los dos años, empecé a salir con este pibe que no vamos a nombrar, porque en otros capítulos también vamos a hablar de otras cosas que he vivido con él mucho más graves que un cuerno, que tienen que ver con la violencia de género", relató la actriz.

"Era muy pend..., venía de un fracaso y estaba como un poquito deslumbrada. Yo ya sentía que este hombre con el que no convivía, me estaba cagando. ¿Viste esas cosas que una siente? Una tiene esa intuición que no falla", aseguró Vélez. Y continuó: "Un día me quedo a dormir en su departamento y él justo tuvo que irse a trabajar. Me quedé durmiendo y cuando me desperté dije: ‘Si este pibe me está cagando, algo tengo que ver’. Así que miré para un lado y para el otro y empecé a revisar, a ver si había una tanga".

"Vi que frente a la cama había una videoteca con varios VHS de películas de Alberto Olmedo, Jorge Porcel y otros sin rotular. Agarré uno de esos videos y estaba lleno de chicas con las que él tenía relaciones. Lo vi teniendo relaciones con más de ocho minas distintas", recordó Nazarena.

Ahogada en llanto, Nazarena agarró una cinta que tenía una "X" y se encontró con lo peor: "Estaba yo teniendo relaciones con él. O sea, me había filmado sin que me entere. Me enloquecí y vi que al lado del televisor había una cámara con trípode, enfocando y grabando".

"Lo que más me impactó fue verme. Me volví loca, empecé a pensar en Barbie… Hice mierda todo", concluyó.