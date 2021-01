Cada vez son más las figuras de la farándula argentina que se animan a romper los clásicos estereotipos de belleza y dejan la "perfección" de lado para mostrarse tal cual son. Esta vez fue el turno de Nazarena Vélez quien bailó en forma sensual en bombacha y corpiño.

A través de un reciente video en sus redes sociales, la actriz y productora teatral posó frente al espejo en ropa interior al ritmo de la canción del momento "Se te nota" de Lele Pons y Guaynaa. Pero además, acompañó su posteo de Instagram con una importante reflexión sobre la autoestima y la aceptación de los cuerpos.

En un juego de palabras con el nombre del tema, la ex vedette manifestó: "Se me nota la panza, el qlo cayendo, la celulitis, y que ya no elijo vivir obsesionada con mi imagen. Y voce???".

"Sé que no es fácil aceptar lo que no nos gusta y que toda la vida nos dijeron que no estaba bien ni era 'estético'. A mí me sigue costando subir este tipo de videos pero cada vez que una de ustedes me dice que le sirve se me va toda la vergüenza a la mierd...", cerró en la descripción para interpelar a sus miles de seguidores. Incluso usó los hashtags "soy lo que soy", "me acepto", "me divierto" y "mi cuerpo mi decisión".

El gran mensaje de Nazarena Vélez.

En pocas horas, el video alcanzó más de 13 mil reproducciones y varios comentarios que la felicitan por mostrarse tal cual es. Además recibió un mensaje muy especial de su pareja, Santiago Caamaño, que apoyó su iniciativa y escribió: "Hermosa".