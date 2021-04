El 2020 encontró a una Nazarena Vélez empoderada que en más de una ocasión compartió mensajes de amor propio y aceptación de los cuerpos. Sin embargo, la productora vuelve a estar en la mira por defenestrar un usuario en las redes sociales que criticó la relación con su hijo, Gonzalo "Chyno" Agostini.

Todo comenzó cuando la artista, quien tiene más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, decidió contestar algunas preguntas de los usuarios sobre su vida cotidiana, su familia y otros detalles de su intimidad.

Entre las dudas que tuvieron los internautas sobre Vélez, un usuario le dejó un duro mensaje: “Te hacés la copada y tu hijo no te quiere ni ver”. Ante la sorpresa del comentario, Nazarena publicó un fuerte descargo: “Mirá que tenés que ser sore... para hacer un comentario así, eh. El 99,9 por ciento de los comentarios son hermosos, pero este tipo de comentarios, este tipo de gente...¿Qué piensa cuando hace esto? ¿Se cree graciosa? Posta lo digo", reflexionó.

Nazarena y su hijo Chyno Agostini.

“¿Qué piensa la gente cuando escribe un comentario? ¿Qué tenés que andar pensando cuando escribís algo así? Porque Gracias a Dios mi hijo me ama y yo a él. El Chyno tiene otros tiempos, no viene a mi casa todo el tiempo porque no es como Barby. No me necesita, no es tan mamero. A mí me encantaría que esté todo el tiempo conmigo, pero mi hijo es así”, explicó sobre la diferencia en el vínculo que tiene con sus hijos.

“Él es muy independiente, se tatúa todo solo, hace realmente lo que se le canta la cho... Y yo aplaudo su independencia y respeto sus tiempos. Cuando tiene ganas de venir, viene; y cuando no tiene ganas, no viene... ¡Y está muy bien igual! Yo lo amo profundamente y banco todas sus decisiones porque es un hombre que va a cumplir 21 años”, sostuvo convencida sobre su hijo.

Vélez junto a dos de sus hijos, Chyno y Barby.

En ese sentido, cuestionó la mala actitud del usuario que le dejó ese comentario: “Pero, ¿qué pasa si el realmente no me amara y yo estoy pasando un momento traumático y esta persona me hace un comentario así? ¿No piensa todo lo mal que me puede hacer?”.

“Me enrosco con este tipo de cosas porque siempre pienso en otra persona. Yo sé muy bien cómo soy como madre. Se me puede juzgar por un montón de cosas y debo tener un millón trescientos mil de errores, que voy a seguir teniendo seguramente porque nunca leí el ‘Manual de ser madre’. Hago lo que puedo y trato de hacer siempre lo mejor. Pero sé del amor que siento por mis hijos y que les doy mi vida. Y ya está, no tengo nada que aclarar”, continuó.

.

Por último, Nazarena Vélez advirtió sobre los fuertes efectos negativos que pueden tener este tipo de mensajs que circulan en las redes sociales. “Pero sí me impacta la falta de empatía del otro de no pensar si uno la está pasando bien o no. ‘Capaz que realmente lo odia. Y si con este mensaje hago que se tome cinco rivotril...’ ¿Entendés lo que te digo? Este tipo de comentarios pueden ser muy nocivos para la persona a la que tratás de ofender”, cerró preocupada.