Tras el fuerte descargo que publicó esta semana luego de ser acusada de "burlarse" del diagnóstico de Fede Bal (quien reveló que tiene cáncer de intestino), Nazarena Vélez reflexionó sobre lo acontecido y se expresó sobre las repercusiones que tuvo su video.

"Perdón por la falta de respeto. El otro día me escuchaba en el el último video que hice en mi feed y me dio un poco de vergüenza. Para ser una señora mayor soy bastante mal educada", comenzó a explicar sobre el posteo que realizó en su cuenta de Instagram donde abundaban los insultos y la bronca.

Y agregó: "No soy mal educada, soy mal hablada, mal aprendida. Porque mis padres me han educado muy bien. Desde hace dos días que la estoy pasando bastante mal y de verdad siento que no me lo merezco. Hay veces que digo 'bueno, pará, sos una bocona, una tarada y este chirlo bancatelo'. Hago mi mea culpa. Muchas veces, algunas repercusiones me las banco porque siento que lo merezco, pero esta vez no es así".

.

"A partir de ahí (de su video), me angustié un montón porque solo quién la pasó muy mal y con cosas fatales entiende o podría entenderme. Cuando empezaron a ponerme cosas feas, muy feas, injustificadamente, sobre mis hijos deseándole cosas malas... No me metería con algo jodido", argumentó sobre los "haters" y los comentarios maliciosos que recibió tanto ella como sus hijos en las redes sociales.

Para cerrar, la productora teatral apuntó contra sus detractores y aseguró: "Soy de las personas que cree en las palabras y que las energías tienen mucho peso. Entonces, traten de descargar el odio o las broncas en donde realmente las tienen que descargar". Además, le deseó una pronta recuperación al actor y a todas las personas que padecen esta enfermedad.