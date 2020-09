Nati Jota se hizo conocida en el mundo de la farándula argentina por su cuenta de Twitter. Ahora, la influencer volvió a hacerse viral después de responder un tuit que tenía como objetivo revivir la polémica con Ivana Nadal, quien comenzó una relación con su ex, Bruno Siri.

La polémica entre Nati Jota e Ivana Nadal

Fiel a su estilo, la figura compartió: "Creo que me gusta alguien igual tranqui que ya la cagu...". Con malas intenciones, otro usuario le respondió: "Te cagar... con tu amiga Jajaja cornuda".

Nati Jota se enfrentó a un usuario de Twitter

Sin quedarse atrás, la instagramer de 26 años contestó a su manera: "No me cagar... y no era mi amiga. Pero qué chot... tenes que ser para comentar algo así, tantas ganas de herir, ¿por qué? No es justo. No lo entiendo tampoco...".

.

La influencer decidió contestar un tuit malintencionado

Otro seguidor reflexionó sobre la situación y acotó: "Si te hiere es porque hay algo de verdad". Ya para cerrar la discusión, Jota habló sobre las intenciones de los demás y los ataques cibernéticos: "No me hiere. Cero. Me han dicho de todo y tuve que ver cosas por todos lados. Me curtí, sin querer. Pero me sigue sorprendiendo la intención tan de verga que puede tener alguien".