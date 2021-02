La polémica entre Ivana Nadal y Nati Jota volvió a ser tendencia en redes después de que la reconocida instagrammer apuntara contra la que en algún momento fue su amiga y le hizo un reclamo por comenzar una relación con su ex novio, Bruno Siri.

Nati Jota disparó contra Ivana Nadal en las redes.

Jota se sumó a una actual moda de TikTok que consiste en contar una situación y retrucarla de la forma más graciosa acompañada por un serio efecto de sonido.

"Soltalo, ya está, ya fue. Nadie es de nadie. Somos libres", comenzó la influencer en la plataforma de contenido china. El video tomó otro sentido cuando apuntó contra su ex compañera: "¿Te parece que me coj... un poquito a tu ex? Así me olvido del mío. Si nadie es de nadie...¿o no? Si somos libres...".

