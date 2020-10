A finales de agosto, Ivana Nadal blanqueó su romance con Bruno Siri, el ex de Nati Jota y generó una gran polémica, ya que entre las dos había muy buena onda.

La ex conductora de "Redes" recibió el apoyo de sus miles de seguidores ante la tremenda situación y hasta hubo usuarios que compararon la actitud de la modelo con la de Mauro Icardi al casarse con Wanda Nara, ex esposa de su amigo Maxi López.

.

Luego del escándalo y de la sorpresa por el nuevo romance de Ivana, la influencer recordó su pasado amoroso con el rugbier chaqueño con una peculiar reflexión en su cuenta de Twitter. "Una vez guardé a un pibe como 'amor' en mis contactos A 4 DÍAS DE CONOCERNOS. Él también a mí. Y saben? Después fuimos novios. AWWWWWW", comentó Nati mientras se recupera del coronavirus.

Nati Jota y Bruno Siri se separaron en noviembre del 2019.

Pero después completó: "Y saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal". Sin lugar a dudas, la periodista hacía referencia a su pasada relación con el deportista y finalmente concluyó: "NO SEAN INTENSOS NUNCA NO SIRVE NO ES POR AHI".

Una vez guardé a un pibe como "amor" en mis contactos A 4 DÍAS DE CONOCERNOS. Él también a mí. Y saben? Después fuimos novios. AWWWWWW. Y saben? Después me dejó y se puso con Ivana Nadal NO SEAN INTENSOS NUNCA NO SIRVE NO ES POR AHI. JAAAAAAAAAAAA — NATI JOTA ������♀️ (@natijota) October 15, 2020

Minutos después, la instagramer compartió un tuit del 2018 en que posteó: "No afirmo ni niego tener un contacto guardado como 'amor'” y se rio de aquella publicación.

Además dejó ver una curiosa predicción acerca del desenlace amoroso con Siri al retuitear un viejo posteo que decía: "Che, amor, me vas a romper el corazón en algún momento, no? Porque quiero escribir otro libro".

Los mensajes de la joven fueron tan replicados por parte de los usuarios que en la tarde de este jueves su nombre se convirtió en tendencia.