La rivalidad entre la China Suárez y Natalie Weber se afianzó a partir del escándalo de las "maquinitas para la piel". La panelista de "Incorrectas" disparó contra la actriz luego de que ésta rechazara el polémico producto de belleza que fue involucrado en una supuesta estafa piramidal y que involucra a más de una decena de famosas e influencers.

Ahora, en un mano a mano con Celeste Muriega, Weber se refirió a los ataques de las seguidoras de la China que le llegan a sus redes. "Viste que pasa que fans de otras figuras te escriben para bardear. Bueno, a mí una me puso ‘no le llegás ni a los talones a la China’. Le contesté que era verdad porque no me coj... a hombres ajenos y no rompo familias. Pero fue una conversación privada y esta usuaria se la mandó a Rodrigo Lussich. Después, cuando se viralizó, no quise excursarme ni ser cag… y reconocí que fui yo, ¿qué iba a hacer?”, comenzó a explicar la mediática.

“La China había dicho que no quería vender las famosas máquinas faciales, lo que no me pareció mal, pero cuando después dijo que ella no recluta gente me jodió. Ahí puse algo en las redes, que no me acuerdo bien y de eso es que esta usuaria me escribió”, explicó sobre el origen de esta disputa.



En la misma línea, Muriega le preguntó si hubo un bloqueo por parte de la actriz. “No, me bloqueó antes cuando una vez en Incorrectas dije que si Vicuña la había cag... estaba bueno para que coma de su propio veneno”, respondió sincera.

"Igual nadie roba a nadie, obvio que la culpa es del hombre que pone en riesgo una familia por estar con María Eugenia, hablando de Vicuña. Cero machista igual, muchas saltaron a decirme que era machista. Pero hay un historial que avala que le caben los casados”, argumentó convencida de su postura sobre la China.

No obstante, Weber cerró la entrevista con un filoso comentario: “Por las dudas no la invito a mi casa a tomar mate, imaginate que le guiña un ojo a Mauro Zárate (su esposo), para mi él se prende como ternero guacho. Porque encima la China está re buena”.