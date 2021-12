Si bien Ángel de Brito de "Los Ángeles de la Mañana" confirmó que Natalie Pérez y Chano Moreno Charpentier estaban viviendo un fogoso romance, la actriz de 35 años salió a desmentirlo con un furioso descargo.

“¡Hola! No puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, comenzó la intérprete en sus historias de Instagram.

Después se refirió a una remera que usó que decía “No soy segunda opción” y muchos relacionaron al vocalista: “¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”.

La ¿confirmación? de Ángel de Brito del romance de Natalie Pérez y Chano.

“Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, destacó contundente.

“Nadie más me rompió el corazón, y aprovecho y te mando un beso. Me encantás. Igual lo de romper el corazón es relativo, porque nadie puede romperte el corazón. Solo uno lo puede descuidar”, cerró al dedicarle un corto mensaje a su "amor".

¡Mirá lo que dijo Natalie Pérez sobre su supuesto noviazgo con Chano!