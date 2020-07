Tras más de cien días de cuarentena por coronavirus, Natalia Oreiro decidió crearse un perfil de Instagram y sorprendió a los usuarios con su primera publicación.

La actriz uruguaya se había mantenido reticente a las redes sociales hasta las últimas horas cuando compartió un divertido video.

La cuenta de la protagonista de "Muñeca brava" está verificada, es decir que se trata de su red oficial. A solo un día del lanzamiento de su perfil, está muy cerca de alcanzar el millón de seguidores, lo que es todo un récord.

.

"Ya limpié, ya comí, ya leí, volví a comer, volví a limpiar, volví a leer... Me pregunté qué más podía hacer en esta cuarentena ¿Y si me hago un Instagram? Me voy a hacer un Instagram", manifestó la artista en su primer video.

Su cuenta es "Nataliaoreirosoy" y por ahora sigue solo a 46 cuentas, entre las que se destacan los perfiles de Lali Espósito, Eva De Dominici y Roberto Pettinato.

La esposa de Ricardo Mollo es una de las artistas más queridas y reconocidas en Rusia, tanto es así que en medio de la pandemia comenzó a tramitar su ciudadanía. Pero además, un detalle de su primer video llamó la atención de varios de sus flamantes seguidores.

El perfil oficial de Natalia Oreiro en Instagram.

Pero lo más curioso de su posteo fue que incluyó subtítulos para que sus fanáticos rusos puedan entender todo lo que decía. ¡Muy atenta!