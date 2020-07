En medio de la cuarentena por coronavirus, Natalia Oreiro decidió sumarse a Instagram y su debut en las redes sociales fue furor.

En solo algunas horas cosechó miles de seguidores y cada una de sus publicaciones son muy comentadas por usuarios de todo el mundo. La reconocida protagonista de "Muñeca Brava" también es muy querida en Rusia, es por eso que todos sus posteos están traducidos al idioma ruso.

.

En las últimas horas la artista compartió una serie de fotos donde se la puede ver muy atractiva, pero uno de los usuarios notó un particular detalle sobre su piel. El seguidor descubrió que uno de los tatuajes de Oreiro había casi desaparecido de su cuerpo y en los comentarios le preguntó por esa peculiaridad.

Las fotos de la pareja de Ricardo Mollo fueron tomadas antes de su participación en el certamen "Got Talent" en Uruguay. Al respecto escribió: "Que mejor programa para festejar el Día del Amigo que éste".

En los comentarios de ese posteo un usuario consultó: "¿El tatuaje evolucionó como Pokémon o te lo borraste? Recuerdo que pusiste el mismo tribal en el primer CD". A lo que la intérprete no dudó en responder.

El curioso comentario.

Simpática reveló: "Jaja. Me lo estaba borrando hace años, pero ahora lo dejé así medio mancha". En ese sentido explicó: "Es que amo los tatuajes pero por mi trabajo como actriz en una zona tan expuesta como el tobillo me limita y siempre me lo tengo que tapar".