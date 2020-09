Nancy Dupláa sorprendió a todos al compartir una imagen junto a Natalia Oreiro, ex de Pablo Echarri. Durante mucho tiempo se rumoreó que las actrices no tenían buena relación a pesar de que Nancy comenzó su romance con el actor cuando él ya estaba separado de Natalia.

Pero hubo un hecho que muchos tomaron como prueba de las versiones y es que en la entrega de los Martín Fierro de 2007, mientras Oreiro agradecía su premio, comenzaron a escucharse silbidos. A la mañana siguiente, los programas sobre la farándula argentina señalaron a Dupláa y a Florencia Peña como las responsables. Aunque ellas lo negaron por completo.

.

El panorama en la actualidad es otro ya que Dupláa habló de su supuesta rival y contó que no le molestaría que Pablo trabajara con ella, pero que no tenía ganas de soportar toda la movida mediática que esa unión profesional despertaría. "Sé que es una buena chica. Pablo jamás me habló mal de ella y mi suegra la quiere mucho", expresó buena onda en una entrevista en "Confrontados".

Además, Oreiro que se abrió una cuenta en Instagram comenzó a seguirla y hasta le comentó con un emoji de corazón una imagen de Nancy junto a su hija Morena, fruto de su amor con Pablo.

En esta oportunidad, la que sorprendió en las redes fue Nancy ya que compartió una imagen vintage junto a su colega y escribió: "Pendejinas".

¡Mirá!