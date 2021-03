Fue a principios de marzo que Muni Seligmann había revelado el nombre de su bebé en camino. Sin embargo, la espera terminó y este lunes nació Carmela, su primera hija junto a Nicolás Naymark.

La ex compañera de Diego Topa en Disney publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de una conmovedora imagen donde se ve la piernita de la recién nacida. "29.03.21 - 3,262kg - 14:24hs", detalló en el comienzo de sus palabras para dar a conocer la fecha, el peso y la hora exacta de nacimiento de su beba.

.

Bajo el título de "Bienvenida Carmela", Seligmann manifestó: "Hoy viví la experiencia más intensa de mi vida. Nunca nada me atravesó tanto. Tuve la suerte de tener el parto de mis sueños. Natural y sin ninguna intervención. No puedo creerlo. Solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo maravilloso que me acompañó en este parto respetado Carmela hizo un trabajo formidable. Estoy inmensamente emocionada y agradecida. Las dos estamos bien", concluyó emocionada por este importante momento en su vida.