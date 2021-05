Juana Viale decidió salir al aire a conducir el programa del sábado por la noche tras enterarte del fallecimiento de su amiga, la actriz uruguaya Victoria Céspedes. Y Nacho Viale la felicitó en Twitter por la entereza y profesionalismo que mostró en un momento tan difícil.

Victoria Césperes falleció el sábado, a los 41 años y la noticia fue un durísimo golpe para la nieta de Mirtha Legrand. A pesar del dolor, decidió ir a trabajar como todos los fines de semana y la recordó al aire.

“Estoy nerviosa, por lo que ustedes saben qué pasó. Partió mi amiga, la uruguaya, y ella no me hubiera permitido que me ponga así. No se fue, solamente cambió de piel”, arrancó la emisión del sábado Juana.

"Voy a hacer lo mejor que pueda”, explicó, adelantando que sería un programa extraño para ella. Pero tras animar el programa de gran forma, su hermano sintó la necesidad de felicitarla.

“Emocionado y orgulloso. Honrado de ser tu hermano. Admiración total de cómo saliste al aire haciendo realidad lo que la Uru hubiese querido. Es un orgullo acompañarte en cada paso. Hoy lo hiciste desde el corazón y llena de amor”, expresó Nacho en su cuenta de Twitter.

Emocionado y orgulloso. Honrado de ser tu hermano. Admiración total de como saliste al aire haciendo realidad lo que la Uru hubiese querido. Es un orgullo acompañarte en cada paso. Hoy lo hiciste desde el corazón y llena de amor. — Nacho Viale (@nachoviale) May 15, 2021

Luego, sumó otra publicación: “Sin necesidad que nadie te adule y a pesar de los silencios, cumpliste con todo, como pudiste y con creces. Felicitaciones Juanita. Te amo, ¡siempre juntos!”.

Sin necesidad que nadie te adule y a pesar de los silencios, cumpliste con todo, como pudiste y con creces. Felicitaciones @ViaJuani Te amo, siempre juntos! ❤ — Nacho Viale (@nachoviale) May 15, 2021

La respuesta de Juana fue escueta pero tuvo la intención de reforzar lo dicho por el productor. “Siempre”, escribió.