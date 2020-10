Luego que Lola Latorre comentara a modo de broma que su compañero en el " Cantando 2020", Lucas Spadafora, "tiembla un poquito" a lo Nacha Guevara, la jurado del certamen compartió un profundo descargo en su cuenta de Instagram para hablar de la gravedad de los dichos de la hija de Yanina Latorre.

"Cuando hago esto (mueve la cabeza) es consciente, es voluntario, porque si no me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general, me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro a dónde quiero ir o quiero ser concisa, completa, decirlo todo, y tengo tiempo limitado, me ocurre", indicó la artista de 79 años en su posteo de las redes sociales en el que la siguen más de 300 mil personas.

"Cuando estoy en el 'Cantando', me ocurre que miro ciertas cosas, algunas tan feas, y trato de descifrar cómo puedo encararlo, cómo hablarle al otro sin ofenderlo ni descalificarlo. Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso, pero no se preocupen", sostuvo la actriz. Y agregó convencida: "Si tuviera una enfermedad, la verdad es que no sé qué haría. Yo decidiría en el momento qué hacer con eso, porque eso le pertenece a cada uno. Y cada uno tiene el derecho de hacer con eso lo que plazca. Así que quédense tranquilos, palmeritas mías".

Si bien omitió el nombre de la joven participante, Guevara amplió su mensaje y les agradeció a sus fanáticos por el apoyo que recibió ante los dichos de la mediática. "Gracias por todo, por acompañarme, los saludos, por estar ahí, por el cariño, la confianza. Son una linda compañía. Muchas gracias. No me voy a emocionar, no voy a llorar. Pero es una linda emoción, créanme", cerró.