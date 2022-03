Es un triste día para Twitter y sus fanáticos tras la muerte de la periodista santafesina Romina Mazzola, más conocida en redes sociales como "Pechugas Locas". La comunicadora que tenía más de 46 mil seguidores se encontraba dando batalla contra un duro cáncer.

Si bien la columnista de la radio Aire de Santa Fe se refirió a la enfermedad a la que se enfrentó con risas y heroísmo en su plataforma, muchos de los mensajes sobre el sufrimiento de sus hijos y familia emocionó hasta las lágrimas a sus seguidores.

Hace tan solo unos días, la periodista compartió carta titulada "Un paseo por el cáncer" y habló del momento en el que le dijo a sus padres de su enfermedad: "Fue realmente la única vez que quise pensar en la muerte como posibilidad real. Unas horas después se lo conté a mi mamá y a mi papá. Las lágrimas de mi papá fueron todo lo que necesitaba para entender que más allá de mi dolor lo que más miedo me daba era el dolor ajeno y ahí decidí que eso no era algo que yo quisiese darle a los demás".

.

Otro mensaje que destrozó a todos sus seguidores fue cuando debió contarle a sus hijos del duro pronóstico que le dieron los médicos: "Hoy tuve que contarles a mis hijos que ya no me pueden operar y los tratamientos que quedan son pocos y solo para controlar síntomas. Nada en la vida te prepara para estos momentos. Nada de nada. No hay corazón que alcance".

Hoy tuve que contarles a mis hijos que ya no me pueden operar y los tratamientos que quedan son pocos y solo para controlar síntomas. Nada en la vida te prepara para estos momentos. Nada de nada. No hay corazón que alcance. — Señora de las bubis (@pechugaslocas) March 8, 2022

Ya sobre el final de sus días, Mazzola continuó agradeciendo a sus seguidores por todo el apoyo que le brindaron al transitar la enfermedad: " Los amo. Me llegan todos nos mensajes y el cariño pero tengo complicaciones para estar mucho con el celu y responder. Por eso quería darles las gracias por todo el amor y las cosas lindas. No saben lo feliz que soy a pesar de la situación. Soy una mujer muy afortunada".

.

Los Amo. Me llegan todos nos mensajes y el cariño pero tengo complicaciones para estar mucho con el celu y responder. Por eso quería darles las gracias por todo el amor y las cosas lindas. No saben lo feliz que soy a pesar de la situación. Soy una mujer muy afortunada. — Señora de las bubis (@pechugaslocas) March 17, 2022

Mazzola publicaba mensajes para alegrar a sus seguidores y tenían un humor muy ácido. Se presentaba como "Socialista y de Racing hasta la cajeta. No me gusta el 69 porque me distrae mientras chupo pi... Soy la amiga que querés que te lleve al sexshop. Santafesina".

La periodista se había unido a la red social en 2010, y muchos de sus tuits fueron virales. En el último tiempo, pedía donaciones para su tratamiento, siempre con humor negro. "Un cafecito para la pelona", anunciaba.