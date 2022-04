Este miércoles la comunidad artística argentina está de luto, tras la confirmación de la triste noticia del fallecimiento de Hila Bernard, una de las actrices más importantes del país, con una memorable trayectoria en cine, teatro, televisión y radio. La artista se consagró como una de las más queridas y talentosas del ambiente, por lo tanto, distintas figuras del medio expresaron su admiración por ella y lamentaron su partida.

"Chau mi adorada. Genia siempre en mi corazón, el cielo te espera", escribió José María Muscari. Por su parte, Federico D'Elía recordó su tiempo trabajando con Hilda en "Los Simuladores": "Hace ya varios años que no la veía, no se cómo estaba de carácter pero trabajé con ella en un par de ocasiones, siendo ya una señora muy grande, y siempre me impactó su bonhomía, la voy a recordar siempre con una sonrisa".

Los mensajes de José María Muscari y Federico D'Elía para Hilda Bernard.

"¡Adiós Hilda adorada! Siempre sonriendo y alentando a todos. Siempre generosa. Siempre Hilda", publicó Alejo García Pintos en su perfil de Twitter, al igual que Georgina Barbarossa, Cinthia Fernández, Ángel de Brito y Estefi Berardi.

El mensaje de Alejo García Pintos

Valeria Schapira, recordó su tiempo con la icónica interprete con fotos de su amistad y un sentido mensaje. "Vecina adorada. Te voy a extrañar. Tanta vereda compartida… Ya estás en el cielo con Chiñor Joy y Quique, nuestro amigo remisero. Por siempre en mi corazón, talentosa y hermosa mujer", expresó la periodista.

Valeria Schapira, emocionada al recordar su tiempo con Hilda Bernard.

Mirá los mensajes de despedida de los famosos para Hilda Bernard