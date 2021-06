De nuevo en Córdoba, More Rial recibió una multa de tránsito por tener "las luces del auto sucias" y se descargó furiosa en las redes sociales al asegurar que fue maltratada por la policía.

A través de una serie de historias en Instagram, la hija de Jorge Rial relató todo lo sucedido mientras manejaba sobre la ruta a la altura del peaje Malagueño y fue demorada por un control. "Siempre le buscan el pelo al huevo. No hacen nada bien. Como no encontraron nada se pusieron a revisar mi auto y las luces funcionan totalmente bien. La multa se las va a pagar Dios", aseguró furiosa la joven.

Al mismo tiempo contó que la infracción fue "porque tenía una luz sucia" y disparó: "¿Sucia? Andá a lavarte el ort... que lo tenés sucio vos. Me chupa tres hue... la multa. Yo sigo con mi vida normal. Les aviso que tengan cuidado y no se dejen pelotudear ni maltratar por la policía".

"Cuando me empezaron a maltratar los empecé a tratar yo como el cul... Me parece ridículo que hagan multas por cosas que no van y cuando está todo en funcionamiento y como no encuentran nada te tratan de meter un quilomb...", remarcó la influencer indignada.

Además compartió una foto del acta de infracción junto a una imagen donde muestra que las luces de su vehículo están en regla. "Un control policial en Córdoba, luego de tratarme como si fuera una delincuente, me maltratan. Como no encontró nada me hace una multa porque las lucen no funcionan. Dejo foto para que se vea que las luces sí funcionan. Vergüenza me da cómo tratan a las mujeres y a las personas en general", manifestó.

More Rial mostró la multa.

Y para cerrar advirtió picante: "Hoy me lo hicieron a mí, pero siempre tratan de agarrar a alguien para hacerle una multa y para arruinarles la vida, básicamente. Se cansan de estar choreando en todos lados y estos pelotu... te vienen a hacer una multa. Media pila".