Días después del dictado de la cuarentena obligatoria por la expansión del coronavirus, Moria Casán decidió levantar su programa de la pantalla de América hasta que la situación sanitaria se normalice para no correr riesgos de contagio. Sin embargo sus fanáticos expresaron que la extrañan en la TV y su respuesta incluyó un "palito" para Alejandro Fantino.

En el festejo por los seis meses de " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, la One explicó que la suspención de "Incorrectas" fue por la necesidad de permanecer en casa al tratarse de una persona dentro de los factores de riesgo por su edad. La capocómica de 73 años exclamó: "Prefiero pasar el COVID-19 en mi casita y si no puedo entretener como a mí me gusta, me entretengo yo".

Moria Casán es la madrina de " El Run Run del Espectáculo".

Para completar la franja horaria que antes ocupaba el ciclo de Moria, el canal decidió colocar el programa informativo de Fantino que ya cumplió un mes al aire. Pero a través de las redes sociales, los usuarios exprason sus ganas de volver a ver a las incorrectas.

.

En Twitter, la conductora compartió una nota con el título: "¡Necesitamos tardes divertidas, saquen a Fantino!". La frase era una réplica de una de las publicaciones de los usuarios a favor de la dueña de la "lengua karateca", pero luego de algunos minutos, la diva lo borró.