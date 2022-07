Moria Casán viajó a España y abrió la 68ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en Madrid, con la obra "Julio César", un clásico de William Shakespeare, y su pareja, Pato Galmarini, la acompañó para luego continuar juntos disfrutando una miniluna de miel europea, ya que ahora los tortolitos se encuentran en Portugal.

La conductora subió a sus redes sociales una foto en la playa con su amor y escribió: "En Cascais, Lisboa. Amo nuestro sex appeal". Moria Casán y Galmarini eligieron un lugar soñado, ya que Cascais es una ciudad turística de Portugal situada al oeste de Lisboa, famosa por sus playas y su concurrido puerto deportivo. El casco antiguo alberga la fortaleza medieval de Nuestra Señora de la Luz y la ciudadela es muy pintoresca.

.

En cuanto a la pareja, desde hace mucho tiempo que la actriz no mantenía una relación real, ya que el anterior vínculo con el artista italiano Humberto Poidomani fue una especie de "ficción guionada" por ambas partes. En cambio, ahora, Moria define el sentimiento con Fernando como "un amor real y pasional".

Moria Casán disfruta sus días en Europa.

Blanquearon el noviazgo en febrero de este año y ella lo contó así: "Lo que me enamoró de Galmarini es que me vino a buscar en un momento en que estaba sola. Yo tengo una segunda vida clandestina en la que nunca nadie se enteró de nada. Allí entró Galmarini. Vino a mi casa a mirar la tele, cuando se iba, me agarró la mano y ahí lo besé".

Por último, la actriz enumeró las cosas que la enamoran de su pareja: "Me encanta su cabeza y cómo él elogia la mía", enfatizó, antes de revelar que se integró a la familia "como una más". Y agregó: "Con Galma, un día no nos separamos más. Es muy hermosa nuestra historia. Ambos nos redescubrimos. Él con cinco hijos y once nietos; yo con una hija y dos nietos. Somos personas con vidas intensas".