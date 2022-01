El escándalo por denuncias de maltrato y violencia en "Cebollitas" suma una nueva protagonista... ¡Moria Casán! Algunos de los actores de la serie infantil, que ahora son mayores, sorprendieron al dar detalles de la terrible experiencia que tuvieron durante el rodaje junto a Carmen Barbieri y otras reconocidas figuras y explotó la polémica.

Uno de los protagonistas de la tira, Juan Yacuzzi, que interpretó a "Coqui" durante su infancia, se encuentra en un tenso tire y afloje con la conductora de "Mañanísimas" ya que la está acusando de "ordenarle" a su agente de prensa, Maxi Cardaci, que deje de apoyarlo en su proyecto personal de teatro.

“Yo calculo que Maxi Cardaci le habrá contado todo lo que pasó estos días con Cebollitas y está mal pero nadie nos va a callar. Si lo hizo, lo hizo de vengativa. Por qué justo a mí que justo estoy hablando de ella”, expresó Yacuzzi en un Mitre Live con Juan Etchegoyen sobre el supuesto accionar de la capocómica.

.

En ese sentido, Cardaci salió a defenderse a través de su cuenta personal de Twitter y explicó lo sucedido: "Nunca fuí su prensa ni trabajé para él. Jamás le cerré una nota, en su obra la mayoría del elenco son figuras mías. Yo no me bajé de nada, elegí no trabajar con él. ¡Respeto su movida pero no la comparto!".

Sin embargo, nadie esperaba que la propia Moria Casán, quien también tiene a Cardaci como su prensa, comentara en la insólita situación que se formó en redes sociales: "Ja muero. Usa la bañera amore, el jacuzzi te baja la presion. #level. Qué rico olor a cebolla en un tuquito que me voy a comer. Espero que no me quede ninguna mancha de tuco. Te veo en ´Moria es Moria´".