Morena Rial volvió a usar Instagram para responder preguntas de sus seguidores y esta vez la hija de Jorge Rial se refirió a su familia biológica, asegurando que investigó si tiene más hermanos por parte de su madre.

Como lo viene haciendo hace varios días, mientras se recupera de una reciente cirugía estética, la ex de Facundo Ambrosioni habló con sus fans. Uno de ellos le preguntó su nunca quiso saber sobre su familia biológica.

.

Un poco molesta porque suele recibir esa pregunta, respondió: “Cuando tenga más data les contaré. Por ahora sé que tengo más hermanos biológicos y, bueno, sé quién es mi madre… Todavía no la conozco”.

En otra historia siguió con el tema y fue muy dura con su declaración: “No es algo que me cambie la vida tener más hermanos o a mi mamá biológica, la verdad es que me chupa un huevo, más que nada porque ella me abandonó”.

“Me dio una vida mejor, igual”, sentenció More, que fue adoptada junto a su hermana por Jorge y Silvia D'Auro cuando eran bebés.

Qué es de la vida de Silvia D'Auro, ex esposa de Jorge Rial y madre de More Rial

Según las últimas informaciones, que trascendieron luego de un tiempo en el que Silvia había desaparecido de los medios, se supo que D'Auro optó por rehacer su vida en San Martín de los Andes.

Allí, la mujer que terminó su vínculo con sus hijas en muy malos términos, habría encontrado paz para vivir con tranquilidad en una tierra que conoce dado que sus padres son oriundos de esa localidad y muchos integrantes de su familia residen en la turística ciudad.

Mirá el video de More Rial hablando sobre su familia biológica