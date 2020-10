Después de que Patricio Giménez criticara las medidas del país en medio de la pandemia de coronavirus, Jorge Rial comenzó un intenso e inesperado cruce contra el hermano de Susana Giménez, quien se encuentra en Punta del Este junto a la diva de los teléfonos.

Todo comenzó cuando el cantante se quejó de que su madre padece cáncer pero no puede salir de la Argentina por las restricciones que se impusieron a partir de la pandemia. En ese sentido, el periodista disparó: "Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a Susana Giménez , habla al país...".

.

La respuesta de Patricio no tardo en llegar y grabó un irónico descargo a través de sus historias de Instagram: "El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierd... de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?".

En la tarde de este martes, Rial continuó con el asunto en "Intrusos" y volvió a opinar sobre el hermano de Susana: "Ojalá que este país que vos desnotás... porque algún día vas a tener que volver, ojalá nos cruce y yo te voy a enseñar muchas cosas, como por ejemplo a trabajar mucho, a romperte el cul..., a abrirte camino solito por la vida, a no romper un billete, a no ser un mantenido...".

Sin embargo, para sorpresa de todos, Patricia redobló la apuesta y sacó a la luz mensajes que le escribió More Rial para darle su apoyo. El músico compartió en sus historias una captura de pantalla de las palabras que recibió de la mediática en su cuenta de Instagram.

"Buen día, Jorgito... dejá de encargarte de mí que soy un cuatro de copas y encargate de que por lo menos, porque veo que en las redes sociales no te quieren, de que te quiera tu hija", disparó picante. Acto seguido, publicó el chat de Morena que decía: "Hola, ¿cómo estás? jaja ahí vi tus historias ¿La posta? Te felicito porque nadie se mete contra el gran Jorgito".

Patricio Giménez mostró los mensajes que recibió de More Rial.

El mensaje de la influencer llegó después de revelar un entramado familiar en el que aseguró que su relación con su padre cambió desde que se casó con Romina Pereiro. "Él dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo", reveló.