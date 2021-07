More Rial estuvo en el centro de la polémica hace pocos días al revelar que comenzará un juicio contra Silvia D'Auro, su madre adoptiva. La hija de Jorge Rial considera que fue abandonada junto a su hermana Rocío Rial por lo que decidió llevarlo al plano judicial.

“Desapareció, dejó a dos menores con su papá que nos supo criar muy bien. Lo que hizo fue abandono”, reveló la influencer en sus historias de Instagram. Ahora, la mamá de Francesco volvió a utilizar las redes sociales para referirse a su presente, aunque con un mensaje enigmático.

.

More publicó un boomerang en formato selfie pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue la descripción que escribió. “Me tiraron al piso, me rompí. Ahora quien me pisa, se corta”, agregó al breve video.

Sus dichos dejaron una incógnita, en especial porque no aclara a quién se refiere. De todos modos, es habitual leer a la cantante de 22 años enviando mensajes misteriosos para quienes la agreden.

Mientras tanto, la hija de Rial comparte en sus historias el avance sus estudios en la carrera de Marketing y Publicidad.