Separada de Facundo Ambrosioni, More Rial comenzó a mostrar un perfil súper "hot" en las redes sociales. Además de realizar picantes declaraciones sexuales, la joven comparte ardientes posteos que son halagados por miles de personas.

En esta oportunidad, la hija de Jorge Rial volvió a publicar un video en donde muestra su delantera al levantarse de una forma sensual su remera mientras saca la lengua. Entre los "me gusta" y comentarios de los seguidores, resaltó el de su ex "amigovio" Enrique Sánchez, quien dejó dos corazones y despertó curiosidad de una posible reconciliación con la mediática.

El futbolista se hizo conocido en 2019 cuando comenzó a aparecer en los posteos de su amiga apenas finalizó su primera separación del padre de su hijo Francesco Benicio. Los jóvenes mostraron mucha complicidad y nunca negaron su affaire.

.

Sin embargo, con el tiempo su romance concluyó cuando a Sánchez le comunicaron que tenía la posibilidad de irse a jugar al fútbol al exterior. Por ese motivo More puso punto final y regresó con Ambrosioni.

"En días me sale un viaje para jugar afuera y ella se enteró hace dos meses. Es por eso que preferimos alejarnos para que no salga lastimada de nuevo, porque irme lejos le dolería mucho", le dijo en su momento Enrique a DiarioShow.com. Y agregó convencido: "Y después de la ultima relación (que tuvo con Ambrosioni) creo que ella tiene los motivos para desconfiar y la distancia lamentablemente es fea. Me hubiese encantado que viaje conmigo pero no todo es tan fácil".