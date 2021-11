More Rial siempre está muy presente en las redes sociales. Ella tiene una muy buena relación con sus fieles seguidores, a pesar de recibir bastantes comentarios negativos. En está ocasión, decidió conversar con sus fanáticos y una pregunta fue referida al escándalo que está viviendo Wanda Nara y Mauro Icardi.

La influencer había puesto en sus historias de Instagram que le pregunten lo que quieran, que ella estaba dispuesta a responder todo. Una de las tantas dudas que tienen las personas que la siguen fue sobre el Wandagate. Una seguidora le escribió: "¿Tenes alguna opinión del caso de Wanda?".

.

Ante esa pregunta, la hija de Jorge Rial contestó y dijo: "No es algo que me quite el sueño el tema de Wanda. Pero si quieren que opine, estoy del lado de Wanda". Ella vivió una situación similar con el padre de su hijo, ya que él le decía que no la engañaba y tiempo después muchas chicas le empezaron a contar la verdad.

Tiempo después finalmente se separaría y no volvieron a estar más juntos. Su relación es buena, por el bien de Francesco, pero más allá de eso no tienen más vínculo. Además en las siguientes historias dejó entrever de que no está soltera sino que se encuentra bien acompañada.

More Rial y Facundo Ambrosioni con su bebé.

Hasta el momento, se desconoce quién es su pareja actual, pero su corazón ya tiene nombre. Siempre muy divertida y picante, More Rial volvió a formar pareja.

¡Mirá el video de More Rial opinando del escándalo de Wanda Nara!