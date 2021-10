More Rial suele compartir muchos momentos de su vida en sus redes sociales. Si bien suele estar implicada en distintas polémicas, hace algunas semanas decidió revelar las operaciones que estaba por realizarse en su cuerpo. Finalmente, se retocó algunas zonas y había mucha expectativa por observar los resultados.

La hija de Jorge Rial detalló los procesos que atravesó y los lugares a los que se sometería a operación. "Me hice un par de cosas... La panza, la cola, los brazos y las piernas. Me falta una cirugía para un poquito más adelante para terminar con todo", enumeró. El resultado no se observaría de un momento para otro, por lo que sus seguidores estaba a la expectativa de su nueva imagen.

.

A través de una publicación en Instagram, la influencer decidió mostrar su nuevo cuerpo. La joven acumula más de un millón de seguidores en su perfil, por lo que optó por subir una imagen frente a un espejo. Allí se pueden observar los cambios que se produjeron a raíz de su operación.

More Rial decidió cambiar el aspecto de su cuerpo.

Apenas publicó la imagen, la caja de comentarios se llenó de mensajes positivos y felicitaciones. More Rial se mostró a gusto con su nueva figura, en especial después de mencionar en distintas entrevistas que le preocupaba su peso, algo que llevó a declaraciones cruzadas con Mar Tarrés.

Además, decidió poner un breve extracto de la canción "Lado Triste" de Migrantes como descripción de la foto. "No quiero amor. ¿Pa' qué?", escribió la mediática para afirmar su solteria, algo muy importante para sus seguidores, ya que le consultan constantemente.