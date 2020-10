Desde un principio, More Rial compartió el proceso de su cambio físico a través de los medios y redes sociales. La mediática decidió llevar a cabo una vida más sana y bajó de peso para continuar saludable. Gracias a sus logros, pudo realizarse un bypass gástrico y desde entonces hubo un antes y después para ella.

A más de dos años de su lucha contra la obesidad, la hija de Jorge Rial se muestra feliz por haber llegado a sus objetivos y así lo comparte con sus seguidores.

.

"¿Cuánto fue tu peso máximo? Sos una guerrera, ¡te admiro!", le preguntó un usuario a través de sus historias de Instagram a la ex de Facundo Ambrosioni, por lo que lejos de evadir la consulta, More respondió: "Yo llegué a pesar 145 kilos".

"Por eso mismo, los comentarios de mier... que me hagan ya no me afectan… Aunque, a veces, me llegan a herir porque soy humana. Cuando me agarran los bajones pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mí", cerró convencida la joven de 21 años.