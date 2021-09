More Rial utiliza sus redes sociales para tener un contacto directo con sus seguidores. La influencer comparte muchos momentos de su vida y no duda en mostrarse sincera ante algunos cuestionamientos que recibe. Durante los últimos días, estuvo en el centro de la polémica por realizarse una serie de cirugías estéticas.

La hija de Jorge Rial suele publicar distintas cajas de preguntas para que sus fanáticos le acerquen sus dudas. Si bien la mayoría están enfocadas a su situación sentimental, el trato con su padre y su ex pareja, hay algunas que llaman la atención de la actriz.

"Quiero saber si vas a hacer teatro este verano", escribió uno de los 1.2 millones de seguidores que mantiene en Instagram. Fiel a su estilo, no dudó en atender dicha consulta. "La verdad que la experiencia del año pasado me encantó así que es algo que me gustaría", reveló con una historia en su perfil.

Cabe recordar que More fue parte de la obra "La Mentirita" a comienzos de 2021, lo que significó su debut sobre las tablas. El elenco estaba formado por personalidades como Iliana Calabró, Freddy Villarreal, Rodrigo Noya, Laura Bruni y René Bertrand.

De todos modos, al parecer no hubo nuevas ofertas para formar parte de algún proyecto teatral. Mientras tanto, disfruta de su hijo Francesco y de su nuevo cuerpo, luego de pasar por distintas cirugías.

Como si fuera poco, la influencer decidió llevar a la Justicia a Matías Bottero, un youtuber que realizó comentarios ofensivos sobre ella. Alejandro Cipolla quedó al frente de la causa que no fue bien recibida por el creador de contenidos, quien se defendió explicando que lo dicho era humor.

