More Rial está pasando por momentos muy delicados, según lo que contó en su cuenta de Instagram en las últimas horas. La hija de Jorge Rial realizó un breve live en esa red social y dijo: "Estoy triste". Sin embargo, no dio muchos más detalles sobre el tema.

Luego abrió un espacio para preguntas de sus seguidores: "Tuve un día duro y complicado. Ya voy a estar mejor. En el vivo puse canciones tristes, estoy triste pero estoy bien, nadie muere".

Además, compartió un doloroso mensaje, por lo que dio a entender que su vida sentimental está pasando por momentos complicados.

"Siempre fui la persona que busca, que pide perdón, la que pelea por no perder a la gente. La que mueve cielo, tierra y mar por ver a todos felices. Siempre me descuidé por cuidar a los demás y no saben lo desgastante que es para uno saber que lo das todo pero nunca alcanza", decía el mensaje que compartió More en Instagram.

El mensaje que compartió More Rial en Instagram