More Rial reveló que podría salir con una mujer

Tras su escandalosa ruptura con Facundo Ambrosioni, More Rial disfruta de su soltería y destapa su costado más sensual en sus redes sociales. Si bien las salidas en la cuarentena por coronavirus aún están restringidas, la hija de Jorge se las rebusca para hacer de las suyas.

En las últimas semanas, posteó en su cuenta de Instagram una foto muy hot en la que posó completamente desnuda frente a un espejo y detalló en la ubicación que se encontraba en algún lugar del barrio porteño de Palermo Hollywood. Además del revuelo que generó la imagen, su publicación cosechó miles de "me gusta".

.

Pero en la tarde de este lunes, la influencer se animó a más y a través de sus historias habló de la posibilidad de formar una nueva pareja y hasta reveló que podría salir con una mujer. La joven de 21 años habilitó la opción para que sus seguidores le hagan preguntas y un usuario quiso saber sobre su orientación sexual.

"¿Saldrías con una mujer?", le preguntaron y ella sin prejuicios respondió: "Veo que me lo preguntan siempre. No sabemos las vueltas de la vida y no te sabría decir el día de mañana...".

Pese a dejar abierta la posibilidad de tener un vínculo amoroso con alguien de su mismo sexo, More cerró: "Pero hoy me gustan los hombres y elijo salir con hombres".