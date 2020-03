Con motivo de la cuarentena que lleva a cabo para prevenir el coronavirus, More Rial decidió pasar más tiempo en las redes sociales. La joven le dio la opción a sus seguidores de Instagram para que le hagan preguntas y se atrevió a contestar 15.

Uno de sus fanáticos indagó por la mujer que le dio la vida a la hija adoptiva de Jorge Rial y, lejos de evadir la consulta, Morena abrió su corazón. "¿Querés encontrar a tu mamá biológica para decirle 'yo sí pude ser una buena madre'?", le preguntó un seguidor quien destacó que la mediática fue madre a los 20 años de Francesco Benicio, fruto de su romance con Facundo Ambrosioni.

"No quiero encontrarla para recriminarle nada. Le quiero dar las gracias porque no me abortó, por eso puedo estar viva", respondió Morena y sorprendió a su millón de seguidores.

Morena es mamá de Francesco Benicio Ambrosioni.

En varias oportunidades, Morena Rial destacó que está en contra del aborto seguro legal y gratuito, a diferencia de su padre y de su hermana Rocío.