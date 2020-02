Hace ya algunos años More Rial decidió levantar su perfil y formar parte del mundo mediático, al que conoce muy bien gracias a su padre, conductor de "Intrusos".

Si bien en algunas ocasiones la joven estuvo en el ojo de la tormenta por peleas o denuncias, More sigue apostando a una vida en los medios y ahora pide pista en el " Bailando".

En sus historias de Instagram, la hija de Jorge Rial aseguró que está esperando hace un año el llamado de Fede Hoppe y el Chato Prada, productores del programa, para ser convocada al certamen que conduce Marcelo Tinelli.

"Me encantaría estar y que me den la posibilidad y me incluyan", reveló al ser consultada por sus seguidores y detalló: "Mi celu sigue esperando el llamado del Chato y Fede desde el año pasado". Además, aseguró que "llegaría lejos" y "llevaría un súper mensaje de inclusión".

.

El año pasado, More llegó a la pista del "Bailando" como invitada de Charlotte Caniggia en la "salsa de a tres", en la que fue fuertemente criticada por su performance.

Por otra parte, también se mostró dispuesta a ser panelista de algún programa y sostuvo que se ve como "angelita" de "Los Ángeles de la mañana": "Me adapto a lo que sea".