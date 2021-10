More Rial decidió revelar hace unas semanas las cirugías estéticas que estaba por realizarse en su cuerpo. La madre de Francesco se retocó algunas zonas y había mucha expectativa por observar los resultados. A través de una publicación en Instagram, la influencer decidió mostrar su nuevo cuerpo, y su ex novio Martín Casar no pudo evitar dejar una reacción en la imagen.

La relación de More y Martín fue la primera que conocimos de la influencer. Fue muy intensa y en su momento, la noticia de la separación sorprendió a todos por una presunta infidelidad del muchacho.

Mirá el video del cambio físico de More Rial tras sus cirugías

Su romance duró un año en el que se vivieron muchos escándalos de peleas y rumores de engaño. Tras casi un año juntos, en el año 2017, la hija de Jorge Rial y el futbolista se dijeron adiós y aunque por mucho tiempo se habló de una posible reconciliación, nunca se dio.

Pero la novedad es que, tras cuatro años distanciados, el nombre de Casar reapareció en las redes de More. En la selfie que se puede ver en la cuenta de la influencer, donde muestra su sensual figura luciendo una minifalda negra y una campera de cuero, Martín dejó una inesperada marca.

Es que entre los cientos de comentarios que recibió Morena y los miles de "likes", se destaca el de Martin Casar, que con este simple gesto podría generar mucha expectativa.

¿Hay chances de reconciliación?

Un "me gusta" puede parecer poca cosa, pero con toda la historia que Martin y More tienen juntos, esta reaparición, a pocos días de que ella confirmara que está soltera, podría generar un reencuentro.