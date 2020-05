En medio de la cuarentena por coronavirus, More Rial se separó de Facundo Ambrosioni y durante su flamante soltería coqueteó con nuevos pretendientes a los que llama como "amigos". Despúes de hacer publicas sus relaciones anteriores, los usuarios de las redes la tildaron de "tóxica" y ella les respondió.

A través de las plataformas digitales, la hija de Jorge Rial suele compartir parte de su intimidad y sus seguidores cuestionan varias de sus actitudes hacias sus novios, por eso consideran que en el último tiempo no desarrolló ninguna "relación sana".

Disfruta de su soltería en la cuarentena.

Tras la ruputura con el papá de su hijo, Francesco, la joven compartió particulares imágenes en las que insinúa estar en búsqueda de un nuevo romance. Pero en la tarde de este lunes manifestó una importante reflexión sobre los vínculos amorosos.

.

"No es tóxico contarle a tu pareja lo que te molesta. No es tóxico contarle tus problemas y buscar ayuda en tu pareja. No es tóxico reclamarle algo por culpa de tu inseguridad", consideró en un posteo de sus historias de Instagram.

Y aseguró: "Tóxico es guardarlo y no sacar lo que sientes por miedo a arruinar todo. Las cosas se hablan". Como respuesta a los comentarios negativos hacia su persona, se descargó con la última publicación y dejó en claro cuál es su forma de relacionarse sentimentalmente.

El descargo de More Rial a quienes la tildan de "tóxica"