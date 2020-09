En las últimas horas, More Rial sorprendió en las redes sociales con un tremendo mensaje. La mediática compartió en sus historias de Instagram una contundente indirecta que dio que hablar entre sus seguidores. Si bien en su frase omite a quién se dirige, algunos usuarios entendieron que se trató de un "palito" para Antonella Pane, la influencer que estuvo con el padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, mientras aún estaba con ella.

"Las zorras presumen tener a mucho hombres tras de ellas, es obvio pues todo lo que está en oferta y barato siempre atrae muchos clientes", fue la frase que la hija de Jorge Rial publicó en su cuenta de Instagram (@moreerial).

Tiempo atrás, se hizo viral un video de la modelo con la que el cordobés le fue infiel a la mediática en el que opinaba de cuando le decían "trola". "Trola es un halago, a mi no me importa que me digan trola, chicos, es joda. Soy la primera en decirme trola, put.. ¡¿Qué?! Lammmmm (sic)", bromeó la instagramer.



La infidelidad hacia More Rial lo dieron a conocer los propios protagonistas de la historia a través de una transmisión en vivo de Instagram: "Lo que pasó fue que en febrero lo vi en Porto (un boliche de Córdoba). Él salió con Morena y otros amigos... Toda la noche nos hicimos miraditas. Yo pasaba y le tocaba la espalda con la mina ahí al lado. Ya nos conocíamos. En un momento fui al baño de arriba y él vino".

"Y en la puerta tipo medio que me lo chapé. Fue rápido porque a él lo conoce todo el mundo ahí. Yo entré al baño, él bajó y después lo seguí viendo abajo. Él estaba con Morena, nos hacíamos caras, mirábamos, nos reíamos, rarísimo todo", relató Pane mientras el futbolista reía con complicidad.