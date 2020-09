More Rial es una de las figuras más conocidas de la farándula argentina y eso significa que cada foto o video que publica en sus redes sociales se convierte en contenido viral al instante. Esta vez no fue la excepción ya que compartió una sensual historia de Instagram que dejó a todos con la boca abierta.

Acompañada por la canción "Fabuloso" de Sech y Justin Quiles, la mediática se mostró frente a sus seguidores con un sensual guiño, la usual "boca de pato" y sus coloridas uñas. Como es un primer plano de la hija del conductor Jorge Rial, parte de su delantera también está presente en la fotografía.

La foto hot de More Rial

La joven fue noticia recientemente por su presente romántico ya que su primer ex novio, Matías Casar, con quien estuvo en una relación durante el 2018, volvió a dejarle me gusta en su perfil de Instagram. En el momento de finalizar el noviazgo, la mamá de Francesco Benicio dijo: "Se terminó y no hay vuelta atrás".

.

En diálogo con DiarioShow.com, el jugador de fútbol dió su opinión sobre los hechos: "Con Morena las cosas están muy bien. Ella vino para Córdoba, en agosto de este año, fue para la fecha de mi cumpleaños. Así que aprovechó y vino a casa a saludarme. Tranqui nomás".