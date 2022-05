Desde que More Rial confirmó que será mamá por segunda vez, se mostró muy feliz y unida a El Maxi, el papá del bebé en camino. Sin embargo, los rumores de crisis comenzaron cuando ella empezó a hacer posteos en sus redes sociales con diferentes frases.

Fue en ese momento en que la influencer decidió salir a aclarar lo que realmente está sucediendo. De esta forma, hizo un video para sus historias de Instagram y dijo: "Está todo bien. No tengo ningún problema con nadie. Estoy embarazada y feliz".

.

Asimismo, explicó: "Está todo bien, no entiendo para que hacen un problema si las veces que estuve separada o algo, lo dije. Así que lo diría sin problemas". Allí también contó el motivo por el cual repostea frases.

La hija de Jorge Rial dijo: "Si yo veo una frase o 20 frases, que me gustan, las voy a compartir porque no solo las leo yo, sino para que las lea la gente que me siga. Porque capaz puedo ayudar a mucha gente que la está pasando mal y yo estoy bien".

More Rial junto a su familia, luego de anunciar que está esperando su segundo hijo.

Finalizó el descargo de forma contundente y expresó: "Traten de no buscarle el pelo al huevo como siempre y fijense otras cosas más importantes. Besos".

¡Mirá el descargo de More Rial tras los rumores de crisis con El Maxi, el papá de su segundo hijo!