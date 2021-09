En medio de versiones que la vinculan con su abogado Alejandro Cipolla y luego de tomarse un respiro de sus redes sociales, More Rial volvió a su cuenta de Instagram y reveló los motivos de su inesperado alejamiento.

La hija de Jorge Rial es una de las figuras de la farándula argentina que más seguidores tiene en sus perfiles y que también más interactúa con los usuarios, ya que suele compartir posteos de manera diaria y sube historias permanentemente.

.

Pero en el último tiempo, la influencer decidió tomarse un respiro de su perfil de Instagram, lo que llamó la atención de sus millones de seguidores. Por eso, apenas regresó, no tardaron en consultarle el motivo de su actitud.

"Qué te anduvo pasando que desapareciste, reina?", le preguntó un usuario y ella respondió honesta. "No pasó nada en especial; como que estuve desaparecida. En realidad... ¿viste que hay veces que no le das bola a las redes? Así me pasaba, pero tranqui".

Sin embargo, por último agregó un dato que no resulta menor. A raíz de algunas críticas, se alejó de sus canales de comunicación. Durante la parte final de su historia, mencionó: "Mucho hater".

¡Mirá la explicación de More Rial por alejarse de las redes sociales!