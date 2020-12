More Rial decidió tomarse unas vacaciones junto a su ex pareja, Facundo Ambrosioni, y su hijo, Francesco, en Córdoba. A pesar de ser un tiempo de relajación, la polémica fue parte del descanso ya que según trascendió la joven y su ex fueron a una fiesta clandestina y todo terminó mal: Al joven lo hirieron y la mediática debió socorrerlo.

Sin embargo, la hija de Jorge Rial realizó un descargo a través de su cuenta de Instagram y aclaró: "Están diciendo que fui a una fiesta clandestina y que Facundo, el papá de mi hijo, también. No, chicos. Él se fue a pasar el fin de semana con sus amigos a Potrero Garay en Córdoba y ahí lo quisieron robar y le partieron una botella de vidrio en la cabeza".

More Rial explicó por qué su ex pareja terminó en el hospital

"Le cortaron la oreja y fui yo a buscarlo al hospital. No estuvo en ninguna fiesta clandestina. Dejen de inventar porque la verdad es que no es cierto", manifestó furiosa en sus redes.

"Ya que se hacen tanto los capos, fijense la cantidad de fiestas clandestinas que hay y que yo ni siquiera estoy yendo. También la cantidad de choreos que hay porque Facundo, dentro de todo, se la llevó bastante bien. A pesar del botellazo, pudo zafar. Pero hay gente que la matan y queda en la nada", terminó lapidaria.

