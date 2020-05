Separada de Facundo Ambrosioni y cumpliendo la cuarentena obligatoria con la compañía de una amiga y su hijo Francesco, Morena Rial aprovecha el tiempo que pasa en su casa para realizar varios vivos de Instagram. Sola o acompañada, la mediática revela picantes datos de su vida privada y deja boquiabiertos a sus seguidores.

En las últimas horas, la hija de Jorge Rial volvió a sorprender a todos al compartir una transmisión con Patricio Jontade, un apuesto personal trainer de 29 años. Allí demostraron que hay más que buena onda entre ellos.

El perfil del nuevo "amigovio" de More Rial.

Desde el comienzo fue notoria la gran cantidad de piropos que le tiró "Pato" a More, quien se animó a hacerle osadas preguntas. Entre ellas, le consultó si estaba en pareja y éste la sorprendió al contarle que está soltero. Además, él le insistió en animarla a hacer rutinas de ejercicio para sobrellevar el tiempo libre en cuarentena y ella le respondió pícara que lo haría con la ayuda de él.

.

"Me están bardeando, me están diciendo calientapavas. ¡Pato es mi amigo!", aclaró la madre de Francesco luego de que sus seguidores le cuestionaran que "le tiene ganas" y no quiere admitirlo en público.

No obstante, no solo la íntima conversación de los dos llamó la atención, sino que también lo hicieron los "Me Gusta" de la joven en varios de los posteos de Jontade. En sus publicaciones resaltan las imágenes donde se ven su marcada figura.

More le dio like a varias publicaciones del personal trainer.

Los "Me Gusta" que evidencian la "buena onda".

¿Hay algo más?

A pesar de que ella lo desmiente en varias momentos de la transmisión, la buena química es más que evidente y las pruebas están sobre la mesa. El aislamiento social no permite los encuentros presenciales, pero quizás cuando pase la pandemia este ¿romance? pueda avanzar.